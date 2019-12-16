عقيلة صالح يبحث مع غسان سلامة التدخل التركي بالشأن الليبي

بحث المبعوث الأممي إلى ليبيا، غسان سلامة، مساء الاثنين، مع رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، في القاهرة، تطورات الأوضاع في ليبيا، على خلفية الاتفاقية المثيرة للجدل بين حكومة ”الوفاق“ الليبية وتركيا.

وقال غسان سلامة في تصريحات صحفية، إن اللقاء يهدف إلى بحث الأوضاع الراهنة والخروج من المأزق الحالي وإخراج البلاد من الانسداد السياسي الذي تجد ليبيا نفسها فيه.

وذكرت مصادر ليبية لـ ”إرم نيوز“ أنّ سلامة بحث مع رئيس البرلمان الليبي تطورات الوضع خصوصًا بعد توقيع مذكرة التفاهم بين حكومة السرّاج وأنقرة وتداعيات المذكرة على الوضع الليبي وعلى دول الجوار، ومن بينها مصر التي رفضت بشدة هذه الخطوة.

وأفادت المصادر أن عقيلة صالح طالب الأمين العام للأمم المتحدة، بعدم الاعتراف بمذكرة التفاهم بين حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج وتركيا.

ونقلت وسائل إعلام ليبية عن عقيلة صالح قوله في وقت سابق إن ”ولاية حكومة الوفاق انتهت منذ فترة طويلة، ولم يعد بإمكانها إبرام معاهدات وتحميل ليبيا التزامات دولية“.

واعتبر رئيس البرلمان الليبي أن مذكرة التفاهم باطلة ولن تدخل حيز التنفيذ بالنظر إلى عدم استكمال إجراءاتها القانونية.

وكانت تركيا قد وقعت مع السراج أواخر الشهر الماضي، اتفاقًا أمنيًا وعسكريًا موسعًا، كما وقع الطرفان على نحو منفصل مذكرة تفاهم حول الحدود البحرية اعتبرتها عدة دول، منها مصر واليونان، انتهاكًا للقانون الدولي.