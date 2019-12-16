بعد اتفاقها مع السراج.. تركيا تعرض على إسرائيل التفاوض حول تصدير الغاز عبر المتوسط

قالت تقارير عبرية إن تركيا بعثت برسالة إلى إسرائيل تتضمن عرضًا بمفاوضات حول مد تل أبيب أنابيب الغاز من خزاناتها إلى أوروبا، في المنطقة البحرية التي أطلقت مؤخرًا، إثر اتفاق بين أنقرة وحكومة الوفاق الليبية.

ووقعت تركيا وحكومة فائز السراج قبل نحو ثلاثة أسابيع اتفاقية بحرية احتلت بموجبها أنقرة منطقة حددتها على أنها أراضٍ اقتصادية تابعة لها في البحر الأبيض المتوسط.

ووفقًا لوسائل إعلام إسرائيلية، من المتوقع أن يمر خط أنابيب الغاز من الخزانات الإسرائيلية إلى أوروبا عبر هذه المنطقة، وذلك في إطار توقيع مذكرة تفاهم في هذا الشأن عام 2017 بين إسرائيل واليونان وإيطاليا وقبرص، على الرغم من أنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كان سيتم بناء خط الأنابيب في النهاية.

وقال موقع شبكة البث الإسرائيلية إن مسؤولًا تركيًا خفف من حدة التصريحات الرسمية التركية الأخيرة والتي هددت بعدم السماح لأعمال التنقيب ومد أنابيب الغاز في المنطقة البحرية التي حددتها تركيا وحكومة الوفاق.

وأشارت الهيئة عبر موقعها الإلكتروني إلى أن تركيا بعثت برسالة إلى إسرائيل في الأيام الأخيرة مفادها أنه بالرغم من التهديدات والتصريحات التركية التي أشارت إلى عدم السماح بمد أنابيب الغاز من إسرائيل إلى أوروبا في المنطقة البحرية التي أطلقت مؤخراً، إلا أن الأمر حسب تركيا سيظل ”مفتوحًا للمفاوضات“.

ووفق التقرير الذي أذاعته الشبكة الإسرائيلية، فإن مسؤولًا تركيًا كبيرًا أرسل رسالة إلى إسرائيل في الأيام الأخيرة تتضمن عرضًا بأن تعيد إسرائيل النظر في خيار نقل الغاز من إسرائيل إلى أوروبا.

وأضافت الشبكة الإسرائيلية بأن مصادرها أكدت أن الأتراك أكدوا أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان هدد، لكن رسالته الرئيسية كانت أننا ”نريد الحوار والتعاون وليس الصراع“.

وبينت الشبكة في تقريرها بأن الحكومة الإسرائيلية بدأت تدرس تداعيات تصريحات تركيا بشأن إمدادات الغاز والمنطقة الاقتصادية البحرية عبر الاتفاقية البحرية الموقعة مع الوفاق أواخر الشهر الماضي.