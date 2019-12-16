الكرملين: بوتين وميركل ناقشا هاتفيًا تطورات الأزمة الليبية‎

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الإثنين، الشأن الليبي مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.

وذكر بيان صادر عن الرئاسة الروسية (الكرملين)؛ أن مباحثات الجانبين جاءت في اتصال هاتفي. موضحًا أن بوتين وميركل تبادلا وجهات النظر حول حل المسألة الليبية.

وأكد أن الجانبين شددا على ”ضرورة منع تدهور الأوضاع وضمان الحوار السلمي في ليبيا”. وأضاف أن ”بوتين أكد مجددًا استعداد روسيا لدعم مبادرات ألمانيا والأمم المتحدة لتولي دور الوساطة في هذا الشأن“.

كما بحث بوتين وميركل قمة ”رباعية النورماندي“؛ التي استضافتها فرنسا الأسبوع الماضي في باريس، لبحث تسوية النزاع في كييف.

وشدد الجانبان على ”ضرورة تطبيق اتفاقية مينسك، المتعلقة بحل الأزمة شرقي أوكرانيا“، بحسب بيان الكرملين.