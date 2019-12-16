الجيش الليبي: إصابة فتحي باشاغا بعد تعرضه لمحاولة اغتيال

قال الجيش الوطني الليبي، الإثنين، إن موكب وزير داخلية حكومة الوفاق فتحي باشاغا تعرض لإطلاق نار في مدينة مصراته.

وأشار المركز الاعلامي لغرفة عمليات الكرامة ليل الأحد على صفحته بموقع فيسبوك أن باشاغا أصيب إثر تعرض موكبه لوابل من الرصاص في محاولة لاغتياله ، دون تفاصيل إضافية.

واعتبر المركز إعلان النفير في مصراته، ما هو إلا للتغطية علي محاولة الاغتيال وحجم الخسائر التي لحقت بالمليشيات.

وأشار إلى معلومات استخبارية عن حدوث اشتباكات بين المليشيات في المدينة عقب إعلان النفير.

وكان المجلسين العسكري والمحلي لمدينة مصراته أعلنا مساء الأحد النفير العام لما أطلق عليه معركة الحسم في طرابلس، في محاولة لعرقلة تقدم الجيش الوطني الليبي الذي أعلن الخميس الماضي ساعة الصفر لتحرير العاصمة.