حكومة الوفاق الليبية تنفي إجلاء شخصيات دبلوماسية إلى تونس

نفت وزارة خارجية حكومة ”الوفاق الوطني“ الليبية، مساء الأحد، ما تم تداوله بخصوص إجلاء شخصيات ليبية معروفة وبعثات دبلوماسية عبر البحر إلى تونس.

وأفادت في بيان نشرته على صفحتها بـموقع التواصل الاجتماعي،“فيسبوك“، أن الخبر الذي تم نشره بعدة مواقع إخبارية تونسية تحت عنوان إجلاء شخصيات ليبية معروفة وبعثات دبلوماسية عبر البحر إلى تونس غير صحيح“.

وكانت صحيفة ”الصريح“ التونسية، قد ذكرت أن البعثات الدبلوماسية الموجودة بالعاصمة الليبية، طرابلس، وبعض الشخصيات الليبية سيتم إجلاؤها عبر البحر انطلاقًا من المنتجع السياحي من جزيرة النخيل الليبية باتّجاه تونس وذلك عقب تصاعد الاشتباكات وإعلان القائد العام للجيش الوطني الليبي عن انطلاق ”ساعة الصفر“ لتحرير طرابلس من الميليشيات المسلحة.