عقيلة صالح في رسالة للأمم المتحدة: ”اتفاق السراج وأردوغان“ باطل

طالب رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح اليوم الأحد، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بعدم الاعتراف بمذكرة التفاهم المبرمة بين حكومة الوفاق وتركيا، التي أثارت جدلًا واسعًا.

وأكّد صالح في رسالة وجهها إلى غوتيريش، أنّ ”مذكرة التفاهم باطلة ولن تدخل حيز التنفيذ، بالنظر إلى عدم استكمال إجراءاتها القانونية، إضافة إلى أن ولاية حكومة الوفاق انتهت منذ فترة طويلة، ولم يعد بإمكانها إبرام معاهدات وتحميل ليبيا التزامات دولية“. بحسب تأكيده.

وأكد صالح في الرسالة أنّ ”ما يُسمّى مذكرة التفاهم الموقعة بين الجمهورية التركية و حكومة الوفاق، الخاصة بترسيم الحدود البحرية في منطقة المتوسط لم ولن تحظى بخطاب تأييد من مجلس النواب الليبي، كما أنها تُعدّ خرقًا لقانون البحار، وهي موقعة بين دولتين ليست لهما حدود مشتركة، وتهدد علاقات الصداقة لليبيا مع جيرانها مصر واليونان وقبرص“.

وأضاف أنّ ”مذكرة التفاهم لاغية وباطلة ولن تدخل حيز التنفيذ بحكم أن أحد طرفيها وهي ليبيا، لم تستكمل إجراءاتها القانونية الداخلية المطلوبة لإدخالها حيز التنفيذ كما هو منصوص عليه في المادة 1 من ميثاق الأمم المتحدة، وإن أي إخطار من حكومة الوفاق الوطني يُعدّ غير صحيح ولا ينتج عنه أي أثر قانوني“.

واعتبر أنه بالنظر إلى ما سلف فإنّ مجلس النواب الليبي يرى ”عدم تسجيل المذكرة في الأمم المتحدة تحت المادة 102 من ميثاق المنظمة الدولية، في غياب شرط دخولها حيز النفاذ“.

وكانت المذكرة التي تم توقيعها في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي بين فائز السراج وأردوغان قد أثارت جدلًا واسعًا في الداخل الليبي وفي أوساط دول الجوار خاصة مصر واليونان وقبرص.