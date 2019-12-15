صراع بين مليشيات طرابلس حول سجناء من نظام القذافي

قال مصدر أمني بمطار معيتيقة إن عدة سجناء سياسيين من نظام القذافي تم نقلهم من أحد السجون الخاصة بكتيبة ثوار طرابلس إلى سجن قوة الردع التابعة لعبد الرؤوف كارة والتي تتخذ من مطار معيتيقة مقرا لها وتستعمل أحد مبانيه كسجن خاص بها.

المصدر قال في اتصال مع إرم نيوز إن قوة الردع نقلت نجل العقيد القذافي الساعدي القذافي وآخر رئيس وزراء في عهد القذافي البغدادي المحمودي ورئيس المخابرات العامة في نظام القذافي عبد الله السنوسي وكذلك مدير عام الإذاعة والتلفزيون السابق عبد الله منصور.

وتعمل الميلشيات في طرابلس اسميا تحت مظلة حكومة الوفاق لكنها تدير شؤونها الخاصة باستقلالية وتتصارع فيما بينها على السلطة والنفوذ.

واندلعت الاشتباكات حول السجناء بالأسلحة المتوسطة والخفيفة في منطقة زاوية الدهماني وسط العاصمة طرابلس بين مجموعتين الأولى تتبع مليشيات الردع والثانية تتبع مليشيات ثوار طرابلس التابعة لهيثم التاجوري.

ووفق المصدر فإن هذه الاشتباكات أسفرت عن مقتل عدة أفراد وجرح آخرين كما تم فيها القبض على القيادي أنس علوان التابع لسرية شهداء الظهرة من مليشيا ثوار طرابلس.