مصدر عسكري ليبي: الجيش يواصل التقدم بمحاور القتال ‎في طرابلس

أكد مصدر في رئاسة الأركان التابعة للجيش الليبي، أنَّ تقدّم وحدات الجيش في محاور القتال بالعاصمة طرابلس مستمر مع ساعات صباح اليوم الأحد.

وأشار المصدر الذي تحدث إلى ”إرم نيوز“ من غرفة العمليات الرئيسة، إلى أن الوحدات العسكرية سيطرت على مساحة شاسعة تبدأ من عين زارة حتى العزيزية، مع التقدّم والضغط المستمرّين.

وعدَّد المصدر، المناطق التي باتت بحوزة الجيش الليبي بشكل كامل حتى الآن، قائلًا: إنها تشمل ”معسكر حمزة، سمافرو الرابش، شارع الغاز المعروف في طريق المطار بالقرب من خزنات النفط، البوسكو، كوربري الزهراء، التوغار، الساعدية، ومصنع الهريسة، وأخيرًا وليس آخرًا حي الكفاح مقابل اللواء الرابع.. والتقدم لا يزال مستمرًّا“.

وكشفت عن مقتل وجرح العديد من عناصر ميليشيات حكومة الوفاق وتدمير ما لا يقل عن 20 آلية في اشتباكات يوم أمس، فضلًا عن أسر أكثر من 30 عنصرًا، ما بين ميليشاوي ومرتزق وعناصر من ميليشيات مصراته، وفق تعبيره.

ولاحظ المصدر أن ”طريقة قتال الميليشيات تشير إلى أنهم باتوا يحاربون بنية الهروب“.

وبدأ الجيش الليبي عملية عسكرية واسعة اعتبارًا من يوم الخميس الماضي لتحرير العاصمة من الميليشيات والإرهابيين.