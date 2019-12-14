المستشار الإعلامي للمندوبية الليبية بالقاهرة يستقيل ويعلن تأييده للجيش

أعلن المستشار الإعلامي للمندوبية الليبية في القاهرة، عبد الحكيم معتوق، فجر اليوم، استقالته رسميا من منصبه وانضمامه وتأييده للجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، القائد العام للقوات المسلحة.

وقال معتوق في تصريح خاص لـ“إرم نيوز“ إن قراره جاء اعتراضا على ”سياسة حكومة الوفاق برئاسة فائز السراج والتي تحظى بدعم دولي منذ اتفاق الصخيرات بالمغرب عام 2015، رغم السلبيات والانتهاكات التي ترتكبها من حظر التسليح ودعم المليشيات المسلحة والعناصر الإرهابية في طرابلس“.

ولفت معتوق إلى أن اتفاقية التعاون الأمني والبحري بين تركيا وحكومة الوفاق التي وقعها الطرفان أواخر الشهر الماضي تأتي ضد مصالح الوطن ما يتطلب موقفا حقيقيا من أبناء ليبيا.

وشدد على أنه ترك العمل رسميا من المندوبية وانحاز للجيش الوطني، وهذا قرار لا رجعة فيه.

ودعا معتوق، جميع زملائه بالمندوبية للانضمام إليه واتخاذ نفس موقفه في هذه اللحظة التاريخية الحاسمة.

وقبل سويعات قليلة من تقديم استقالته، أكد عبد الحكيم معتوق صحة الأنباء المتداولة حول تعليق العمل بالسفارة الليبية في القاهرة، وذلك على خلفية مطالبات بعض دبلوماسيين وموظفين بسحب الإعتراف بالمجلس الرئاسي بعد مذكرة التفاهم التي وقعها السراج مع أردوغان.