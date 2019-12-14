أول تعليق لقائد الجيش الجزائري على انتخاب ”تبون“ رئيسًا للبلاد

اعتبر نائب وزير الدفاع الجزائري الفريق أحمد قايد صالح، اليوم السبت، أنّ انتخاب، عبد المجيد تبون، رئيسًا جديداً هو ”اختيار الرجل المناسب والمحنك والقادر على قيادة الجزائر نحو مستقبل أفضل“.

وشدد قائد أركان الجيش في برقية تهنئة مطولة، على أنّ ”الجيش الوطني الشعبي سيبقى مجندًا وداعمًا للرئيس الذي اختاره الشعب ولن يتخلى أبدًا عن التزاماته الدستورية وسيظل بالمرصاد لأعداء الوطن“.

وتابع قايد صالح أنّ ”شعبه أبدى درجة عالية من الوعي والنضج ورفضه القاطع لمحاولات العبث والتلاعب بمستقبل البلاد“، منوهًّا إلى جهود الجيش وقوات الأمن في ”الالتزام بالدستور وقوانين الجمهورية لتجنيب بلادنا الوقوع في مستنقع العنف والفوضى، وتفادي انزلاقات سياسية وأمنية غير محسوبة العواقب“.

ووصف الفريق صالح سير الانتخابات، بقوله: ”إنها نتائج باهرة توجت بنجاح مسعى الانتخابات الرئاسية، وقد ساهم هذا التلاحم والتجاوب بين الشعب وجيشه في المضي قُدمًا على مسار اجتثاث العصابة التي عاثت في الأرض فسادًا ونهبت خيرات البلاد ومقدرات الأمة“.

واختار الجزائريون، يوم الخميس، رئيسهم الجديد بنسبة فاقت 58% من الأصوات المعبر عنها، بينما استمرت تظاهرات شعبية رافضة لذلك، ومطالبة بإجراء موعد رئاسي آخر، لكن عبد المجيد تبون أطلق سلسلة من التعهدات أبرزها ”محاورة الحراك والانفتاح على كل الآراء“.