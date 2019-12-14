الحكومة الليبية المؤقتة تعتزم مقاضاة تركيا وقطر دوليًا

أعلنت وزارة الخارجية بالحكومة الليبية المؤقتة، اليوم السبت، أنها بصدد رفع دعوى قضائية دولية ضد تركيا وقطر، بسبب دعمهما للميليشيات في ليبيا.

جاء ذلك خلال لقاء لمسؤولين بالوزارة مع لجنة حكومية جرى تشكيلها لحصر الأضرار التي خلفتها الأعمال الإرهابية في ليبيا، ورصد أدلة حول تورط قطر وتركيا في هذه الأعمال.

وأشار المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية، في بيان عقب الاجتماع، إلى أن ”اللجنة تقوم بحصر الأضرار التي خلفتها الأعمال الإرهابية التي لحقت بالليبيين جراء دعم قطر وتركيا للجماعات المتطرفة الإرهابية“.

وتابع البيان: ”سيتم التنسيق مع القضاء المحلي والدولي لرفع دعاوى بالخصوص ضد الدولتين والمطالبة بمعاقبة المتورطين بدعم الإرهاب في ليبيا“.

وتتهم الحكومة الليبية قطر وتركيا بدعم الميليشيات المسلحة في البلاد خلال السنوات الخمس الماضية.

ورصد الجيش الوطني الليبي خلال السنوات الماضية وقائع دعم من الدولتين للجماعات المسلحة، آخرها إعلانه أمس الجمعة استهداف مخازن سلاح تحوي طائرات تركية مسيرة وذخائر ومعدات عسكرية مصدرها تركيا في مدينة مصراتة.