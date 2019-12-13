الجيش الليبي يستهدف طائرة شحن تركية هبطت بمطار مصراتة

شن سلاح الجو التابع للجيش الليبي يوم الجمعة غارة ليلية على مطار مصراتة استهدفت مهبط الكلية الجوية.
وبحسب مصدر عسكري بعمليات السلاح الجوي الليبي فإن الهدف الذي تم استهدافه عبر إحدى طائرات سلاح الجو الليبي تمثل في طائرة شحن عسكرية هبطت في مهبط الكلية الجوية سابقًا.
وأضاف المصدر أن الغارة شنت بعد ورود معلومات استخباراتية مؤكدة من داخل مصراتة بأن الطائرة التي هبطت في مهبط الكلية قادمة من تركيا وعلى متنها شحنة أسلحة وذخائر لدعم ميليشيات مصراته في حربها ضد الجيش الليبي.
يذكر أنه في وقت سابق أسقطت دفاعات الجو التابعة للجيش الليبي طائرة مسيرة تركية في منطقة عين زارة .