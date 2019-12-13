الجيش الليبي يستهدف طائرة شحن تركية هبطت بمطار مصراتة

إرم نيوز‬‎ - موقع إخباري، عربي، سياسي، اقتصادي، اجتماعي، ثقافي، رياضي، مستقل

شن سلاح الجو التابع للجيش الليبي يوم الجمعة غارة ليلية على مطار مصراتة استهدفت مهبط الكلية الجوية. وبحسب مصدر عسكري بعمليات السلاح الجوي الليبي فإن الهدف الذي تم استهدافه عبر إحدى طائرات سلاح الجو الليبي تمثل في طائرة شحن عسكرية هبطت في مهبط الكلية الجوية سابقًا. وأضاف المصدر أن الغارة شنت بعد ورود معلومات استخباراتية مؤكدة…