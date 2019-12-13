الجيش الليبي يُسقط طائرة تركية مسيَّرة في طرابلس

أعلنت شعبة الإعلام الحربي، التابعة للجيش الوطني الليبي، في بيان، اليوم الجمعة، إسقاط طائرة مسيَّرة تركية، خلال مشاركتها في معارك العاصمة طرابلس.

ووفقًا للبيان فإن“وسائط الدفاع الجوي استهدفت طائرة مسيّرة تركية وقامت بإسقاطها في سماء العاصمة طرابلس وتحديدًا بمحور عين زارة“ .

وتعد هذه المرة الأولى التي يتم فيها إسقاط طائرة بعد فرض حالة الحظر الجوي جنوب طرابلس من قبل القيادة العامة للجيش الليبي.

ووفق مصدر عسكري، تحدث لـ“إرم نيوز“ فإن الطائرة ”أسقطت دون أن تتمكن من استهداف أي موقع أو آليات أو جنود من جنود الجيش الوطني المتمركزين في جبهات القتال“.

وكان قائد عمليات المنطقة الغربية للواء المبروك الغزوي، قال إن الدفاعات الجوية للقوات المسلحة أسقطت طائرة تركية مسيّرة دخلت مسرح العمليات ومنطقة الحظر الجوي جنوب طرابلس.

وحول آخر التطورات على الأرض، أشار المصدر العسكري، إلى أن قوات الجيش“تتقدم في محور عين زارة حيث فرضت سيطرتها على (جامع الفطرة) وكذلك منطقة (المدرسة) بعين زارة“.

وأضاف المصدر العسكري، الذي تحدث لـ“إرم نيوز“ أن قوات الجيش ”سيطرت قبل ذلك وفي ساعات الظهر على شارع مسجد السلام“.