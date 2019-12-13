رئيس الجزائر الجديد عبدالمجيد تبون يتعهد بتحقيق ”التغيير“ الذي يطالب به المحتجون

أعلن الرئيس الجزائري المنتخب عبدالمجيد تبون، اليوم الجمعة، التزامه ”بالتغيير الذي يطالب به الشارع“، فيما أكد أنه ”قادر عليه“.

ودعا تبون، في أول تصريح له بعد ساعات على إعلان فوزه في انتخابات الرئاسة التي جرت يوم الخميس، الجميع ”إلى التجند“ معه في هذا الإطار.

ونشر تبون تغريدة عبر حسابه على ”تويتر“ جاء فيها: ”بالتغيير ملتزمون وعليه قادرون.. أشكر جميع الجزائريين على الثقة الغالية التي وضعوها في شخصي“.

وتابع في التغريدة ذاتها: ”أدعوكم جميعًا إلى اليقظة والتجند لنبني معًا الجزائر الجديدة“.

وفي وقت سابق يوم الجمعة، أعلنت السلطة المستقلة للانتخابات فوز رئيس الوزراء الأسبق عبدالمجيد تبون في انتخابات الرئاسة التي جرت يوم الخميس من الجولة الأولى، بنسبة 58.15% من الأصوات.

وقدم تبون خلال حملته الانتخابية برنامجًا يحوي 54 تعهدًا، وتعهد بمواصلة مكافحة الفساد الذي شهدته البلاد خلال المرحلة القادمة.