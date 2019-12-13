تونس تعلن إحباط ”مخطط إرهابي“ لاستهداف مقار أمنية ومنشآت ”حساسة“

أعلنت السلطات الأمنية التونسية، مساء اليوم الجمعة، عن إحباط مخطط ”إرهابي“ وصفته بـ ”الخطير“، كان سيستهدف مقار ومنشآت أمنية ”حساسة“ وثكنة عسكرية بمحافظة بنزرت، شمال البلاد.

وأفاد مسؤول أمني تونسي لوكالة الأنباء الرسمية بأنّ السلطات الأمنية في منطقة ”منزل بورقيبة“ ومدينة بنزرت تمكنت خلال الليلة الماضية من إحباط تنفيذ ما قال إنّها ”عملية إرهابية نوعية“ والكشف عن أفرادهـا، مشيرًا إلى أنّ العملية كانت تستهدف قوات أمنية ومنشآت حساسة وثكنة عسكرية ليلة رأس السنة الإدارية بكل من بنزرت ومنزل بورقيبة.

وأوضح المصدر ذاته أن مختلف القوات الأمنيّة التابعة لمنطقة الأمن الوطني بمنزل بورقيبة تولت بالتنسيق وبإشراف قوات إقليم أمن بنزرت وقوات مكافحة الإرهاب، في عملية استباقية، إلقاء القبض على خليّة متشدّدة تتكوّن من خمسة أفراد تتراوح أعمارهم بين 23 و35 عامًا، كانوا يخططون لتنفيذ عمليات إرهابية بكل من بنزرت ومنزل بورقيبة.

وأشار إلى أن هذه العملية الاستباقية كانت نتيجة تنسيق محكم بين مختلف الوحدات والمصالح الأمنية وجدية كافة الهياكل المتدخلة التي نجحت في إحباط المخطط ”الإرهابي“ وتفكيك عناصر الخلية وإلقاء القبض عليهم، بانتظار ما ستسفر عنه باقي التحقيقات الأمنية.

ونفذت القوات الأمنية التونسية، مؤخرًا، ”عمليات استباقية“ في عدّة محافظات ومناطق تونسية.

وقال المتحدث باسم الإدارة العامة للحرس الوطني التونسي، حسام الدين الجبابلي، في وقت سابق: إن القوات الأمنية تمكنت من القضاء على عدة عناصر متشددة في مناطق مختلفة بالبلاد.