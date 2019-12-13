عبد المجيد تبون رئيسًا للجزائر

أعلنت السلطة العليا المستقلة للانتخابات في الجزائر، اليوم الجمعة، فوز عبد المجيد تبون، برئاسة البلاد.

وقال محمد شرفي في مؤتمر نقله مباشرة التلفزيون الحكومي إنّ ”نسبة المشاركة الإجمالية في الانتخابات الرئاسية بلغت 39.83%“، مشيرًا إلى أنّ نسبة المقترعين داخل البلاد هي 41.13% (9.747 ملايين ناخب).

وحصل المرشح على عبدالمجيد تبون على 4.945 مليون صوتًا، بنسبة إجمالية بـ58.15%.

واتسم يوم الانتخابات التي أجريت أمس الخميس بتوترات، على وقع خروج آلاف المتظاهرين في وسط العاصمة رفضًا للانتخابات، متحدين الانتشار الكثيف لقوات الشرطة التي منعت تنظيم تظاهرة صغيرة في الصباح، بحسب مراسلي فرانس برس.

وحاول متظاهرون اقتحام مركز للتصويت مما اضطر الشرطة التي حاولت منعهم من ذلك مستخدمة الغاز المسيل للدموع لإغلاقه لنحو نصف ساعة قبل ان تعيد فتحه.

وشهدت مناطق أخرى في الجزائر احتجاجات أيضا. فمع بدء التصويت، اقتحم معارضون للانتخابات مركزي تصويت في بجاية إحدى أكبر مدن منطقة القبائل، وقاموا ”بتحطيم صناديق التصويت وخربوا قوائم الناخبين“ بحسب شهود.