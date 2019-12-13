ترقب في الجزائر قبيل إعلان نتائج انتخابات الرئاسة

يشهد الشارع الجزائري، حالة من الترقب قبيل الإعلان الرسمي عن نتائج انتخابات الرئاسة، اليوم الجمعة (11.00 غرينتش)، وسط تضارب التوقعات بشأن من سيخلف عبدالقادر بن صالح.

وغداة يوم عاصف شهد الكثير من الأحداث والتوتر، بدت شوارع العاصمة الجزائر وغيرها من المحافظات أكثر هدوءًا في ساعات الصباح الأولى، لكن حمى التكهنات اشتدت على وقع التضارب بشأن الشخصية التي حصدت أكبر عدد من الأصوات على مستوى المحافظات الـ57.

ويتهم المحتجون المرشحين الخمسة، عبدالعزيز بلعيد وعلي بن فليس وعبدالقادر بن قرينة وعزالدين ميهوبي وعبدالمجيد تبون، بأنهم أبناء النظام ويدعمونه بترشحهم.

ولم يخف محمد لعقاب مدير الإعلام لحملة المترشح عبدالمجيد تبون، في تصريح لـ“إرم نيوز“، تفاؤل فريق رئيس الوزراء السابق بتحقيق الفوز، وهو تفاؤل لم يخفه حسين رحماني عن حملة وزير السياحة السابق عبدالقادر بن قرينة (إخوان).

من جهته، أبدى أحمد عظيمي المؤيد لحملة رئيس الحكومة الأسبق علي بن فليس، ثقته بنجاح الرجل في بلوغ القصر الرئاسي، بعد إخفاقه في استحقاقي 2004 و2014.

وأظهرت سميرة حاج جلاني مديرة حملة وزير الثقافة السابق عز الدين ميهوبي، حذرًا، معتبرة أنّ حقائق الميدان هي وحدها من ستصنع الفارق.

من جانبهم، رفض أتباع المرشح عبدالعزيز بلعيد، إصدار أي تعليق، وتأجيل التصريح إلى مرحلة ما بعد إعلان وزير الداخلية صلاح الدين دحمون عن النتائج الرسمية لخامس اقتراع رئاسي تعددي في تاريخ الجزائر.

في الأثناء، عجّت منصات التواصل الاجتماعي بآراء المتابعين لمآلات الرئاسيات، واجتهد كل فريق في منح الأفضلية لمن يتمناه رئيسًا، وسط تسريب غير رسمي لنتائج نصّبت عبدالمجيد تبون رئيسًا بـ36% من الأصوات.

وقبل أقل من ساعة ونصف عن إعلان النتائج، خلت الشوارع والميادين من الناس، وسط توقعات بخروج آلاف الحراكيين المعارضين في مسيرات تلوح صاخبة برسم الوقفة الـ43 بعد صلاة الجمعة.