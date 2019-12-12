بدء التصويت في انتخابات الرئاسة بالجزائر (فيديو)

افتتحت مكاتب الاقتراع في الجزائر أبوابها صباح اليوم الخميس أمام الناخبين لاختيار رئيس للجمهورية، في خامس انتخابات رئاسية تعددية تشهدها البلاد منذ ربع قرن، وسط حالة من التأهب الأمني.

وفي محيط بلدات المرادية، بئر مراد رايس، القبة وحسين داي، لاحظ مراسل ”إرم نيوز“ هدوءًا واحتشامًا في الإقبال، وسط توقعات باتساع أعداد المشاركين في غضون الساعات القادمة من عملية ستمتدّ إلى الثامنة ليلاً.

وحرص عدد من مسؤولين في تصريحات بثتها قنوات الإذاعة والتليفزيون الرسمية، على التأكيد على أنّ السلطات وفّرت كافة التدابير الأمنية والتنظيمية، بهدف إنجاح الانتخابات الرئاسية، وضمان السير الحسن للعملية التي شهدت قبل ساعات استمرار وعيد آلاف الحراكيين بـ“إفسادها“، بذريعة انتساب المتنافسين لحقبة الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة.

وأشارت السلطة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات، إلى مشاركة 24.474.161 ناخبًا، بينهم 914.308 ناخبين أدلوا بأصواتهم على مستوى المراكز الدبلوماسية والقنصلية خارج الجزائر.

وقدّرت البيانات الرسمية، عدد المسجلين الجدد في القوائم الانتخابية بـ289.643 ناخبًا، في حين بلغ عدد المشطوبين 123.293 شخصًا، وجرى تسجيل ارتفاع في الوعاء الانتخابي بحدود 165.804 ناخبين، أي بزيادة قدرها 0.67 %.

وخصّصت السلطات 61.014 مكتب تصويت عبر كافة جهات الجزائر، بينها 135 مكتبًا متنقلاً، تتوزع على 30.301 من المكاتب خاصة بالرجال و26.569 مكتبًا خاصًا و4.009 مكاتب مختلطة، أما مراكز التصويت، فبلغ عددها 13.181 مركزًا، بينها 1.756 مركزًا خاصًا بالنساء.

وذكرت مراجع رسمية أنّه جرى تجنيد مجموع 501.031 مؤطرًا، من بينهم 427.854 مؤطرًا لمكاتب التصويت و66.410 مؤطرين بمراكز التصويت و6.164 مؤطرًا للجان الانتخابية البلدية و147 مؤطرًا للجان الانتخابية الولائية و456 مؤطرًا على مستوى اللجان الانتخابية الديبلوماسية أو القنصلية بالخارج.