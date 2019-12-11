تونس.. إعفاء مدير الأمن الوطني ومدير المصالح المختصة بوزارة الداخلية

قررت وزارة الداخلية التونسية، اليوم الأربعاء، تعيين المدير العام السابق للمصالح المختصة كمال القيزاني مديرًا عامًا للأمن الوطني خلفًا لرشاد بالطيب.

وأفادت وزارة الداخلية بأن إعفاء رشاد بالطيب من مهامه جاءت لـ“أسباب شخصية“، بينما ذكرت مصادر أمنية لـ ”إرم نيوز“ أن إعفاء رشاد بالطيب جاء على خلفية أنباء تفيد بإمكانية تعيينه وزيرًا للداخلية في حكومة الحبيب الجملي.

كما أعلنت الوزارة تعيين المدير السابق لإدارة مكافحة الإرهاب توفيق السبعي مديرًا عامًا للمصالح المختصة.

وكشفت تقارير إخبارية في وقت سابق أنّ وزارة الداخلية التونسية ستشهد تغييرات عدة تشمل مناصب حساسة، قبل أيام من تسليم حكومة تصريف الأعمال مقاليد السلطة للحكومة الجديدة التي تجري مشاورات تشكيلها.

وتأتي هذه التغييرات في وقت تتجه الأنظار نحو مشاورات تشكيل الحكومة في تونس، ووسط انتقادات متصاعدة تواجهها حكومة تصريف الأعمال التي يقودها يوسف الشاهد؛ بسبب التعيينات التي شهدتها عدد من الوزارات والإدارات العامة، خلال الفترة الأخيرة.

وكان نواب وقياديون في أحزاب سياسية توجهوا بانتقادات لاذعة للحكومة التونسية على خلفية التعيينات التي شهدتها مؤسسات وإدارات عامة في الأسابيع الأخيرة، واتهموا الشاهد بمحاولة إغراق الإدارة التونسية بكوادر ومسؤولين من المقرّبين له.

ويرد الشاهد بأنّ المسألة عادية وأن تسيير شؤون الدولة يقتضي المتابعة اليومية والتغيير في المراكز والمناصب إن اقتضى الأمر ذلك، بعيدًا عن الحسابات السياسية وعن مسار تشكيل الحكومة الجديدة.