القضاء التونسي يعيد سامي الفهري مالك قناة ”الحوار“ للسجن

أصدرت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف في تونس، يوم الأربعاء، بلاغًا بإيداع الإعلامي وصاحب قناة الحوار سامي الفهري السجن، بعد أقل من شهر على إطلاق سراحه .

وذكر مساعد وكيل الجمهورية لمحكمة الاستئناف في تونس الحبيب الترخاني، في تصريح لـ“إرم نيوز“، أن دائرة الاتهام أمرت بإيداع الفهري السجن، إضافة إلى المتصرفة القضائية لشركة كاكتوس برود ووكيل الشركة.

وكانت السلطات القضائية أطلقت سراح الإعلامي الفهري بعد 10 أيام من التوقيف؛ لعدم توافر الأدلة الكافية لإدانته.

وكانت النيابة العامة قررت يوم 10 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي تمديد الاحتفاظ بالفهري والمتصرفة القضائية لشركة كاكتوس برود ووكيل الشركة لمدة 5 أيام أخرى، على ذمة التحقيق.

وجرى إيقاف الفهري يوم 5 تشرين الثاني/نوفمبر؛ للتحقيق معه بشبهة فساد مرتكبة من قبل المتصرفة القضائية لشركة ”كاكتوس برود“.