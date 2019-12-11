الحكومة التونسية تعفي مدير وكالة الأنباء الرسمية من منصبه‎‎ لـ“كثرة أخطائه“

أقالت الحكومة التونسية اليوم الأربعاء، المدير العام لوكالة الأنباء الرسمية رشيد خشانة، بسبب تراكم الأخطاء المهنية التي أثرت على الرأي العام في عهده.

وقالت رئاسة الحكومة التونسية، إن قرار الإقالة جاء على إثر تواتر بعض الأخطاء، أهمها بث خبر وفاة الرئيس السابق محمد الناصر، إضافة إلى نشر خبر يوم الإثنين بخصوص تصنيف بنوك تونسية من طرف مؤسسة الترقيم “موديز“ الذي اتّضح أنّه خبر زائف.

وتواجه وكالة تونس أفريقيا للأنباء، انتقادات بسبب أدائها الإعلامي خاصة في فترة الأزمات، كما هو شأن مواكبة العمليات الأمنية وحقيقة الوضع الصحي للرئيس الراحل الباحي قائد السبسي وإعلان خبر وفاة الرئيس السابق محمد الناصر، التي تبين لاحقًا أنها إشاعة.

واعتبر مراقبون أن وكالة الأنباء الرسمية، يفترض أن لا تقع في مثل هذه الأخطاء خاصة مع توفر فريق كبير من الصحفيين الميدانيين ومع توفر إمكانات لوجستية ضخمة وسهولة إلى النفاذ إلى المعلومة وإلى مصادر الخبر.

وكان رشيد خشانة الذي أعفي من منصبه، قد عُين رئيسًا مديرًا عامًا لوكالة الأنباء الرسمية التونسية في تشرين الثاني نوفمبر 2018 خلفًا للطفي العرفاوي.

ورشيد خشانة هو صحفي وحقوقي وكاتب تونسي، شغل سابقًا منصب مدير المركز المغاربي للدراسات حول ليبيا الموجود في تونس، وعضو الجامعة التونسية لحقوق الإنسان منذ سنة 1980 وهو مؤسس المركز العربي للتدريب والدراسات الإعلامية.