عشية الاقتراع.. حزب بوتفليقة يدعم ميهوبي للفوز بالرئاسة

أعلنت جبهة التحرير الوطني (حزب الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة)، دعم المرشح عز الدين ميهوبي، بالانتخابات الرئاسية المقررة غدًا الخميس.

وجاء ذلك في وثيقة أرسلها علي صديقي، الأمين العام بالنيابة لجبهة التحرير الوطني اليوم الأربعاء؛ إلى رؤساء المكاتب المحلية للحزب، جاء فيها ”أحثكم على مواصلة تعبئة المناضلين والمتعاطفين والمواطنين وحثهم على ضرورة المشاركة المكثفة بالانتخابات لضمان فوز مرشح القطب الوطني عز الدين ميهوبي“.

وميهوبي أمين عام حزب التجمع الوطني الديمقراطي الذي كان يقوده أحمد أويحيى رئيس وزراء بوتفليقة السابق والمسجون في قضايا فساد، كما كان الحزب ثاني تشكيلة سياسية ضمن التحالف الرئاسي الداعم للرئيس السابق منذ وصوله إلى الحكم عام 1999.

وإلى جانب ميهوبي وهو وزير أسبق للثقافة، يتنافس في الانتخابات رئيسا الوزراء السابقان، علي بن فليس، رئيس حزب ”طلائع الحريات“، وعبد المجيد تبون (مستقل)، وأيضًا عبد العزيز بلعيد، رئيس ”جبهة المستقبل“، وعبد القادر بن قرينة، رئيس حركة ”البناء الوطني“ (إسلامي).

وتجري الانتخابات وسط انقسام في الشارع الجزائري بين داعمين لها، ويعتبرونها حتمية لتجاوز الأزمة المستمرة منذ تفجر الحراك الشعبي في 22 فبراير/شباط الماضي.

بينما يرى معارضون ضرورة تأجيل الانتخابات، ويطالبون برحيل بقية رموز نظام بوتفليقة، محذرين من أن الانتخابات ستكون طريقًا ليجدد النظام نفسه.