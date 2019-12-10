أردوغان عن القادة الذين أثّروا فيه: النبي محمد والأمير تميم وأتاتورك

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، إن النبي محمد، ومصطفى كمال أتاتورك، وأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، بمثابة القادة التاريخيين الذين تأثّر بشخصياتهم.

وكان أردوغان يتحدث أمام برنامج ”كل إنسان عالم بحد ذاته“، والذي نظمته جامعة ”بيلكنت“ في العاصمة التركية أنقرة.

أردوغان ردًا على سؤال حول القادة الذين تأثر بشخصياتهم: "النبي محمد والشيخ تميم أمير قطر وأتاتورك هم ملهمي حول العالم"#إرم_نيوز تم النشر بواسطة ‏Erem News إرم نيوز‏ في الثلاثاء، ١٠ ديسمبر ٢٠١٩

وردًا على سؤال حول القادة التاريخيين الذين تأثر بشخصياتهم، قال أردوغان:“الرسول الأعظم محمد -صلى الله عليه وسلم-، هو القائد المثالي بالنسبة إليّ، وهناك قادة تركوا بصماتهم في الحُقب الزمنية التي عاشوا فيها، فعلى سبيل المثال، مؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك“.

عنده حق يتبجح بما إننا واقفين نتفرج عليه و هو بيبنى الإمبراطورية العثمانية الإستعمارية المتحالفة مع الإرهاب و الإخوان المسلمين ! https://t.co/huMEOn7oyv — Naguib Sawiris (@NaguibSawiris) December 10, 2019

وأردف:“وفي منطقة الخليج، هناك الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، فهو شاب وديناميكي، ويقف إلى جانب الدول الفقيرة، أما في أوروبا فلا أجد قائدًا بالمعنى الحقيقي حاليًا، فقد كان المستشار الألماني السابق غيرهارد شرويدر، يتمتع بصفات القيادة، وكان صادقًا“.

وأثارت تصريحات أردوغان سخرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث كتب مغرد يدعى ”مصطفى“ عبر ”تويتر“:“الرسول، و أمير قطر، أثَّرا فيه، يعني ثواب الآخرة و دولارات الدنيا“.

#اردوغان

الرسول و امير قطر اثروا فيه

يعني ثواب الآخرة و دولارات الدنيا ???? https://t.co/lYspFfutqz — mostapha⁦????????⁩ (@mostafa_ismaial) December 10, 2019

وغرّد حساب يحمل اسم ”أبو نايف“:“أردوغان عن القادة الذين تأثر بهم، ومنهم الرسول -عليه الصلاة والسلام-، وتميم.. الرسول يعني العاطفة التي تؤمّن وقوف الناس خلفه، وقطر تؤمّن المال اللازم له“.