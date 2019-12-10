 البرلمان الليبي يطالب الجامعة العربية بـ“اجتماع عاجل“ للرد على أردوغان

طالبت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب الليبي، جامعة الدول العربية، بعقد اجتماع عاجل؛ لاتخاذ موقف لمواجهة ما سمته ”الغزو التركي لليبيا“.

ودعت اللجنة في بيان، اليوم الثلاثاء، إلى ”تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك“؛ ردًا على تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشأن إرسال قواته للأراضي الليبية.

وقالت اللجنة: ”نظرًا لاعتبار ليبيا عضوًا بالجامعة، فإن اللجنة تؤكد أنها لن تكون بوابة لرجوع الدولة العثمانية إلى الوطن العربي“.

وطالبت ”القوات المسلحة“ باستهداف أي تحرك للقوات التركية داخل المياه الإقليمية أو الأجواء والأراضي الليبية.

وأكدت اللجنة أن أي جسم أو مكان يستخدم عسكريًا للجانب التركي يعتبر هدفًا مشروعًا لـ“القوات المسلحة“.

ودانت بأشد العبارات تصريحات أردوغان، بشأن استعداده لإرسال قوات عسكرية إلى الأراضي الليبية لمساندة حكومة الوفاق.

يشار إلى أن الرئيس التركي عبر، أمس الإثنين، عن استعداده لإرسال قوات إلى ليبيا؛ ”إذا تلقينا دعوة من حكومة الوفاق“.

ووقع رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج، مؤخرًا، مذكرة تفاهم في المجالين الأمني والبحري مع تركيا، لم يكشف النقاب عن طبيعتها.