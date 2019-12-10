ليبيا.. حفتر يضع الترتيبات النهائية لتحرير طرابلس

ناقش القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر، آخر ترتيبات العمليات العسكرية في غرب البلاد، خلال لقاء مع أمراء غرف العمليات، فجر اليوم الثلاثاء.

وبحسب مصدر في مكتب الإعلام بالقيادة العامة للجيش الليبي، فإن المشير حفتر ناقش الخطوات النهائية والاستعدادات لإطلاق العملية العسكرية التي تستهدف دخول العاصمة وتحريرها من قبضة الميليشيات.

وقال المصدر لـ ”إرم نيوز“، إن القائد العام للجيش الليبي ناقش سبل تنفيذ المهام لكل وحدة من وحدات الجيش التي ستقتحم العاصمة، مشددًا على ضرورة تجنيب المدنيين ومؤسسات الدولة الحيوية أي أضرار.

يذكر أن القيادة العامة حركت، خلال اليومين الماضيين، أكثر من ألف جندي من وحدات اقتحام المدن وحرب الشوارع، التابعة للواء 106، إلى العاصمة طرابلس.

وأوضح الفريق صقر الجروشي، آمر السلاح الجوي الليبي، بأن عمليات السلاح الجوي نقلت أغلب طائراتها لقاعدة الوطية في غرب البلاد؛ استعدادًا لهذه العملية.