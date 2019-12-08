”نداء تونس“ يقيل حافظ السبسي من رئاسة اللجنة المركزية والتمثيلية القانونية للحزب

قررت حركة ”نداء تونس”، مساء اليوم الأحد، إقالة حافظ قائد السبسي من رئاسة اللجنة المركزية والتمثيلية القانونية للحزب، وتكليف النائب الأول قاسم مخلوف بهذه المهام، وذلك في إطار عملية ”ترميم“ واسعة بدأها الحزب بعد الانتكاسة التي مني بها خلال الانتخابات الماضية.

وأعلنت الحركة عقب اجتماعات عقدها أعضاء الهيئة التأسيسية واللجنة المركزية والمنسقون المحليون بمحافظة سوسة الساحلية، عن تكليف قاسم مخلوف برئاسة اللجنة المركزية للحزب وتمثيله قانونيًا، حتى انعقاد المؤتمر القادم.

كما وقررت الحركة تكليف مروان بوديدة، بمهام النائب الأول لرئيس اللجنة المركزية، وإعفاء المنجي الحرباوي من مهمة الناطق الرسمي باسم الحركة، وتشكيل لجنة وطنية، مكلفة بتعهد الهياكل وتنشيط العمل الحزبي على مستوى المحافظات، برئاسة عز الدين التايب، عضو الهيئة السياسية.

وأعلن المدير التنفيذي لحزب ”نداء تونس“، المقال حافظ قائد السبسي، الخميس الماضي، عن الشروع في الإعداد لما وصفه بـ“المؤتمر التوحيدي الاستثنائي“ للحزب.

وقال حافظ قائد السبسي، نجل الرئيس التونسي الراحل، الباجي قائد السبسي، في تدوينة، على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، ”فيسبوك“ إنّه سيعلن خلال الأيام المقبلة عن تشكيل اللجنة العليا للإعداد للمؤتمر التوحيدي الاستثنائي للنداء الكبير والتاريخي بقيادات ندائية واكبت التأسيس وقيادات حالية.

يذكر أن حافظ قائد السبسي متواجد خارج تونس منذ حوالي 3 أشهر، ولم يحضر جنازة والدته شدلية فرحات التي توفيت في الـ15 سبتمبر/أيلول الماضي.