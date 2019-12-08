ليبيا.. نجاة مساعد الطيار الذي سقطت طائرته في الزاوية

أكد مصدر أمني بمدينة الزاوية بأن مساعد الطيار عامر الجقم لم يصب في الحادثة التي أدت إلى سقوط المقاتلة الليبية ميج 23 عصر السبت، في مدينة الزاوية أثناء عودتها من تنفي مهام قتالية فوق العاصمة طرابلس.

المصدر الذي تحدث لإرم نيوز بأن الطيار الثاني للمقاتلة استطاع أيضا الخروج بواسطة المظلة ونزل في أحدى المزارع بضواحي الزاوية واستطاع بعض الأهالي الوصول إليه وقاموا بإخفائه عن المسلحين الذين بحثوا عنه.

ووفق المصدر فإن مجموعة من شباب الضاحية التي نزل بها الطيار الثاني وهو العميد يونس الدينالي استطاعوا الخروج به بعد ساعات وأوصلوه لأحدى تمركزات الجيش القريبة .

يذكر أن طائرة تابعة للجيش الليبي سقطت اليوم بمدينة الزاوية إثر خلل فني بحسب عمليات الجيش الليبي وظهر بعد وقت قصير قائد الطائرة اللواء عامر الجقم في صور عديدة صحبة مليشيات تابعة لمدينة الزاوية وتعامله بطريقة غير لائقة.