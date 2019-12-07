من هو القيادي المليشياوي الذي ظهر في صورة مهينة لطيار الجيش الليبي‎؟

ظهر أحد القيادات المليشياوية بجانب الطيار عامر الجقم الذي سقطت طائرته فوق مدينة الزاوية ويظهر هذا القيادي مع عدة أشخاص آخرين ينتمون لأحدى مليشيات الزاوية في صورة مهينة للطيار المحتجز.

وقال مصدر أمني بمدينة صبراته إن القيادي هو محمد سالم بحرون ويعرف بكنيتين الأولى ”الفار“ والأخرى ”أبوالسنون“ وهو مولود في 21 أغسطس 1989 ويسكن في شارع الخرطوم وسط مدينة الزاوية .

وأشار المصدر إلى أن بحرون شارك في أحداث ثورة فبراير 2011 ومنها بدأ يتطور في نشاطاته الإجرامية المسلحة منذ العام 2012 .

وبحسب المصدر تولى بحرون مهام قيادية بمليشيا “ إبراهيم احنيش “ وهذه المليشيا خاضت حرب نفوذ ضد مليشيا ”الخضراوي“ والتي أدت إلى سقوط العديد من المدنيين وتدمير ممتلكات المواطنين والمقار الحكومية .

وبيَّن المصدر أن الفار اشتهر منذ العام 2012 بارتكاب أعمال خطف وقتل وتصفية ونهب الأموال والممتلكات والتجارة بالأسلحة والذخائر بالإضافة إلى تهريب الوقود والاتجار بالهجرة غير الشرعية .

وأضاف المصدر أن الفار شارك بعملية فجر ليبيا وكان من ضمن عناصر غرفة ثوار ليبيا والتي تأسست في أواخر العام 2013 وبمباركه من المؤتمر الوطني حينها.

وأشار إلى أن حكومة الوفاق عبر وزارة الداخلية منحت الفار رتبة “ نقيب “ بدون أن يخوض دراسة أمنية أو قانونية أو يخوض أي دورات تأهيلية في المجال الأمني أو العسكري.

ومن ضمن أعماله المسلحة مشاركته ضمن صفوف مليشيا ”أحمد الدباشي“ الشهير بـ“العمو“ في مواجهات ضد غرفه عمليات صبراتة في مدينة صبراتة خلال العام 2018 .

ومن الأعمال التي كلف بها بحرون آمر مليشيا “ فرقة الإسناد الأولى “ التابعة لمديرية أمن الزاوية تحت قيادة العميد علي اللافي.

ويشارك بحرون منذ أبريل 2019، ضمن صفوف قوات الوفاق في مواجهة قوات الجيش الليبي في محاور جنوب طرابلس.