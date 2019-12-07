ليبيا.. مليشيات الزاوية تحتجز طيارًا في الجيش وتسيء معاملته (صور)

احتجزت ميليشات الزاوية في ليبيا (غرب البلاد) طيارًا في الجيش الليبي، بعد سقوط طائرته في المدينة.

ونشرت صفحات تابعة للميليشيات صورًا للطيار، وتبدو عليه علامات المعاملة غير اللائقة، بعدما قالوا إنه ومساعده محتجز لديهم بعد سقوط طائرتهما بضواحي مدينة الزاوية.

وتعمدت العناصر التابعة لكتائب الزاوية إهانة الطيار بتصويره وهو مجرد من لباسه العسكري ويظهر في لباس داخلي، بينما ظهر أحدهم وهو ”بشد الطيار من أذنه“، ما أثار غضبًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

والطيار يدعى العميد عامر الجقم، وهو من الطيارين المعروفين الذين قادوا الحرب ضد الميليشيات المسلحة منذ عام 2014، حتى معارك طرابلس.

العميد عامر الجقم واقف زي الاسد حتى لو نبحت الكلاب من حوله واخرجت السنتها ليتبتوا مجددا انهم كلاب.اه على فكره الطياره ليبيه والطيار ليبي منسل من اعرق قبايل ليبيا مش اماراتي ومش روسي تم النشر بواسطة ‏كارتة فزان‏ في السبت، ٧ ديسمبر ٢٠١٩

ولم يصدر عن حكومة الوفاق التي تتبعها ميليشيات الزاوية أي بيان بالخصوص، كما لم يعلق الجيش الوطني الليبي على الحادثة.

لكنّ الواقعة أثارت عاصفة تعاطف ودعم للطيار الجقم، عبر مواقع التواصل الاجتماعي.