مفتي ليبيا المعزول: قوات ”الوفاق“ لم تتقدم خطوة واحدة

انتقد مفتي ليبيا المعزول الصادق الغرياني عدم إحراز كتائب حكومة الوفاق أي تقدم أمام قوات الجيش الوطني.

وألقى الغرياني باللائمة في تصريح صحافي على حكومة الوفاق التي تتباطأ في دعم الجبهات، وفق قوله.

وأشار الغرياني إلى أنه بعد مرور 8 أشهر على اشتباكات العاصمة طرابلس لم تتقدم قوات الوفاق خطوة واحدة، مؤكدًا أن كل النداءات التي تقدم للحكومة والمجالس تذهب أدراج الرياح.

وحذر الغرياني المسؤولين مما أسماه التباطؤ في نصرة الجبهات، قائلًا: “إن هناك نداءات تطالب بوجود أسلحة نوعية ومنظومة دفاع جوية، لافتًا إلى أن ”قوات الجيش تستخدم طائرات بأنواع مختلفة حتى أنها تنفذ حظرًا على أجزاء من المنطقة الغربية.. كل ذلك والحكومة في سبات عميق ولم ترد على هذا القرار ولم تقدم حتى شكوى للمجتمع الدولي وكأنها مسلمة بما يحدث“.

يشار إلى أن الغرياني طالب أمس الأول ميليشيات قوة الردع الخاصة بإطلاق سراح الإرهابيين والمتطرفين من سجن مطار معتيقة، ليلتحقوا بالجبهات والقتال إلى جانب ميليشيات حكومة الوفاق.

وقال الغرياني: إن ألفي سجين، ”معظمهم مجاهدون ومقاتلون مسلمون كانوا يقاتلون حفتر”، محتجزون داخل سجن الردع، لم يقدموا إلى المحاكمة.

وشغل الإخواني الغرياني منصب مفتي ليبيا إلى أن صدر قرار عزله من البرلمان عام 2014؛ بسبب تحيزه لأطراف إسلامية متشددة في ليبيا.

ويشن الجيش الوطني الليبي منذ الرابع من شهر نيسان/ أبريل الماضي عملية عسكرية لتحرير العاصمة طرابلس من الإرهابيين والميليشيات.