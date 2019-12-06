ترشيح وزير الدفاع السابق عبد الكريم الزبيدي رئيسًا جديدًا لـ“نداء تونس“

كشف تقرير إخباري تونسي نشر يوم الجمعة، عن ترتيبات واسعة بدأتها قيادات حركة نداء تونس للقيام بعملية ”ترميم“ وإعادة هيكلة الحركة مشيرا إلى قيادة الحزب قررت تعيين وزير الدفاع السابق عبد الكريم الزبيدي رئيسا للحزب.

وأفادت جريدة ”الشروق“ المحلية أن لقاء جمع كلا من حافظ قائد السبسي نجل الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي ومستشاريه رضا بالحاج ونورالدين بن تيشة من أجل إعادة بناء حزب ”نداء تونس“.

وأضافت أن قيادة الحزب قررت تعيين قيادات جديدة على رأس الحزب ومحاولة ضمّ نواب ممثلين لأحزاب اخرى في البرلمان الى كتلة ”نداء تونس“.

وحسب الصحيفة ذاتها فإن من أبرز الأحزاب المرشحة للتحالف مع ”نداء تونس“،حزب ”قلب تونس“ و“تحيا تونس“ وعددا من المستقلين، إضافة إلى كتلة ”الإصلاح الوطني“ التي يتزعمها النائب حسونة الناصفي.

وأعلن المدير التنفيذي لحزب ”نداء تونس“، حافظ قائد السبسي، أمس الخميس، عن الشروع في الإعداد لما وصفه بـ“المؤتمر التوحيدي الاستثنائي“للحزب، وذلك في خطوة لافتة تأتي عقب هزيمة كبيرة تعرّض لها الحزب خلال الانتخابات الماضية.

وقال حافظ قائد السبسي، في تدوينة، على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، ”فيسبوك“ إنّه سيعلن خلال الأيام المقبلة عن تشكيل اللجنة العليا للإعداد للمؤتمر التوحيدي الاستثنائي للنداء الكبير والتاريخي بقيادات ندائية واكبت التأسيس وقيادات حالية.

وأشار إلى أن ”المؤتمر المقبل، سيتم تنظيمه على قاعدة التجميع واستخلاص العبر من أخطاء الماضي وتصحيح المسار انتصارًا للمشروع الوطني الحداثي وتكريمًا لروح الفقيد الزعيم المؤسس الباجي قائد السبسي رحمه الله واستجابة لمقتضيات المرحلة القادمة“، وفق قوله.

ويأتي إعلان السبسي الابن بعد أن عرف الحزب هزيمة مذلة في الانتخابات التشريعية بحصوله على 3 مقاعد في المجلس النيابي الجديد.

وكان حزب ”نداء تونس“، قد اعترف بهزيمته في الانتخابات التشريعية التي جرت في تونس خلال أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مقدّمًا اعتذاره للناخبين و“لأبناء الحزب“ الذي عاش سنوات من الانشقاقات والخلافات الحادة.