جدل في المغرب بعد إلغاء لقاء بين الملك ووزير خارجية أمريكا

أثار إلغاء لقاء بين العاهل المغربي محمد السادس ووزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الذي زار الرباط يوم أمس الخميس، جدلًا حول الأسباب بين من يرجعها لـ“محاولة واشنطن الضغط للتطبيع مع إسرائيل“، ومن يعتبر أن السبب هو ”أجندة بومبيو“.

ويوم أمس الخميس، أجرى بومبيو مباحثات في المغرب مع مسؤولين بارزين، تناولت تطوير التعاون الأمني ومواجهة الإرهاب، وغادر دون عقد المؤتمر الصحفي، واللقاء مع الملك محمد السادس، رغم برمجتهما سابقًا.

والتقى بومبيو كلًا من رئيس الحكومة سعدالدين العثماني، وعبداللطيف الحموشي المدير العام للأمن الوطني، بالإضافة إلى ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون.

ونقلت تقارير إعلامية مغربية عن القناة ”13“ العبرية أن الولايات المتحدة ”طلبت من 4 دول عربية من ضمنها المغرب لا تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، بحث عقد اتفاق عدم اعتداء مع تل أبيب“.

وقالت مصادر مغربية لموقع ”هسبريس“ إن ”المغرب لم يرد على هذه التسريبات الإسرائيلية؛ لأن الأمر مجرد إشاعة ولم يكن أصلًا مطروحًا، كما أكدت ذلك الولايات المتحدة على لسان مسؤول في إدارتها“.

وأوضحت أن ”ما يروج غير صحيح بتاتًا والأجندة الدبلوماسية هي التي حالت دون ذلك، خصوصًا أن العاهل المغربي عاد الخميس إلى البلاد، وبومبيو غادر مبكرًا بسبب التطورات المتسارعة في بلاده“.

بالمقابل، أوردت وسائل إعلام، بينها صحيفة ”الشرق الأوسط“ اللندنية، أن الملك محمد السادس ألغى اللقاء بسبب ”محاولة واشنطن الضغط على الرباط لقبول التطبيع مع إسرائيل“، فيما نفت واشنطن ضغطها على المغرب بخصوص قضية التطبيع مع إسرائيل.

ونقلت صحيفة ”هاآرتس“ العبرية عن مسؤول في الخارجية الأمريكية قوله: ”لقد صدمتنا هذه التسريبات التي انتشرت في الصحافة الإسرائيلية، والتي جاءت متزامنة مع رحلتنا إلى المغرب“، مضيفًا: ”لم يكن هذا الأمر مطروحًا على جدول أعمالنا“.

وفي نهاية شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، نفى المغرب بشكل قاطع وجود أي علاقات تجارية تربطه بإسرائيل.

وقال الناطق باسم الحكومة حسن عبيابة، في مؤتمر صحفي: إن ”الموقف الرسمي للمملكة هو أنه لا يوجد أي علاقة تجارية مع إسرائيل“، مشددًا على أن ”علاقات المغرب منقطعة رسميًا على جميع المستويات مع إسرائيل“.