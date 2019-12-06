اليونان تطرد سفير حكومة الوفاق الليبية لديها

أمهلت اليونان، اليوم الجمعة، السفير الليبي الممثل لحكومة الوفاق، 72 ساعة لمغادرة أراضيها؛ تعبيرًا عن غضبها من اتفاق أبرمته حكومة فايز السراج وتركيا، الشهر الماضي؛ لترسيم الحدود البحرية بينهما، قرب جزيرة كريت.

ووصف وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس في إفادة صحفية، الاتفاق الليبي التركي بأنه ”انتهاك سافر للقانون الدولي“، وقال إن محمد يونس المنفي أمامه 72 ساعة لمغادرة البلاد.

وقدم المنفي أوراق اعتماده إلى الرئيس اليوناني بروكبيس بافلوبولوس، في ديسمبر من العام الماضي، حيث عينه السراج سفيرًا لدى أثينا، في يوليو من نفس العام.