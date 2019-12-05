داعش يبث تسجيلًا يكشف فيه مصير أسرى بلدة ”الفقهاء“ الليبية

بثت وكالة ”أعماق“ التابعة لتنظيم داعش، الخميس، تسجيلًا مصورًا لهجوم التنظيم على بلدة الفقهاء الليبية، قبل أكثر من عام من الآن.

وأظهر الفيديو، كيفية قتل التنظيم لأسرى كان يعتقد أنه يحتجزهم منذ ذلك الوقت، من ضمنهم المواطن مفتاح إحميد ساسي، الذي نعاه ابن عمه المستشار القانوني إحميد المرابط، في تصريح لـ ”إرم نيوز“.

وقال المرابط، إن العائلة علمت بمقتل ساسي، بعيد مشاهدتها للإصدار الذي بثته وكالة ”أعماق“، مشيرًا إلى أن ابن عمه ”اختطف في آخر هجوم للدواعش على بلدة الفقهاء، وأنه بقي وشخص آخر باعتبارهما آخر المفقودين، فيما عثر على جثة رفيقه قبل شهر ونصف، واليوم ظهر ساسي في تسجيل داعش الجديد“.

وأظهر التسجيل قوة من مقاتلي داعش على متن سيارات رباعية الدفع ينطلقون من عمق الصحراء الليبية نهارًا، ويهاجمون قرية الفقهاء عند منتصف الليل، ويرتكبون مذبحة بقتل عدد من المواطنين الذين يصفهم التسجيل بـ ”المرتدين“ في الشوارع ومن ضمنهم رئيس البلدية الذي داهموا منزله، كما أسروا عددًا آخر واقتادوهم إلى عمق الصحراء.

يشار إلى أن بلدة الفقهاء تقع في منطقة نائية جنوبي منطقة الجفرة، وهي إحدى المناطق الخمس المكونة للمنطقة قرب جبال الهروج على الطريق المؤدي نحو الجنوب الغربي إلى منطقة براك ومدينة سبها.