عبير موسى لـ ”إرم نيوز“: حكومة الجملي ستفشل والتحالف مع الإخوان ”خط أحمر“ (فيديو)‎

توقعت رئيسة الحزب الدستوري الحر في تونس ،عبير موسي فشل الحكومة المقبلة التي تجري المشاورات بشأنها بين الكتل السياسية الممثلة في البرلمان، ويترأسها الحبيب الجملي.

وقالت عبير موسى في لقاء مع ”إرم نيوز“ إن ”مقومات نجاح الحكومة المقبلة مفقودة“، مضيفة أن“ كتلة الحزب الدستور الحر، لن تغير موقفها تجاه الحكومة بقطع النظر عن بقية الكتل داخل البرلمان“.

واستبعدت زعيمة الحزب الدستوري الحر تحالف حزبها مع أي كتلة برلمانية؛ باعتبار أن الجميع شارك في مشاورات تركيبة الحكومة، ولا يوجد أي طرف سياسي يرفض التعامل مع الإخوان.

وشدّدت على أن حزبها لن يدخل في ”علاقة تطبيع مع حركة النهضة الإخوانية“، معتبرة أن التحالف مع الإخوان ”خط أحمر ”.

وتابعت عبير موسي قائلة: ”من نكد الدّهر أن يصبح شيخ الإخوان المسلمين، راشد الغنوشي، رئيسًا للبرلمان“، مشيرة إلى أن الحزب الدستوري الحر موجود في البرلمان بقوة القانون، والناخبين الذين أعطوا أصواتهم للحزب والذين يقارب عددهم 200 ألف ناخب.

وأكدت موسي أن الحزب غير معني بالمشاورات التي يقودها الجملي؛ مشيرة إلى أنها ترفض أي دعوة من المكلف بتشكيل الحكومة.

وأكّدت أن كتلة الحزب الدستوري الحر ستبقى معارضة لحركة النهضة الإسلامية، ولن تصوت للحكومة التي سيقترحها الحبيب الجملي، لأن ”حركة الإخوان هي التي تشكلها“، وفق تعبيرها.

وأضافت أن تشكيل الحكومة الجديدة، يُبنى على محاصصات حزبية، واقتسام للمناصب، وليس على برنامج إصلاحي، أو على تقييم للتجربة الفاشلة التي خاضتها الأطراف نفسها التي تُشكّل الحكومة اليوم.

وفي تقييمها لعمل رئيس الجمهورية التونسية، قيس سعيد، أكدت رئيسة الحزب الدستوري الحر، عبير موسي، انه لم يقم بأي نشاط يدخل ضمن اختصاص رئاسة الجمهورية، مثل ملفات الأمن القومي، وملف الديبلوماسية الاقتصادية والعلاقات الخارجية، إلى الآن.