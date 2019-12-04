الجيش الليبي يعلن بدء عملية عسكرية لاستعادة سرت

أعلن الجيش الليبي، اليوم الأربعاء، بدء عملية عسكرية على مدينة سرت، الواقعة على بعد 450 كيلومترًا شرقي طرابلس، والتي تسيطر عليها قوات تابعة لحكومة الوفاق.

وقال المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة التابعة للجيش الليبي إن القوات المسلحة بدأت التحرك نحو سرت للسيطرة عليها.

‏⁧‫#عاجل‬⁩| المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة يعلن بدء العمليات في جبهة غرفة عمليات تحرير سرت الكبرى وتقدم قواتهم وسيطرتها على منطقة السدادة الواقعة بين #سرت ومصراتة .#ليبيا تم النشر بواسطة ‏مركز الرصد الليبى-Libyan Monitoring Center‏ في الأربعاء، ٤ ديسمبر ٢٠١٩

وأشار المركز إلى أن قوات الجيش فرضت سيطرتها على منطقة السدادة الواقعة على الطريق بين سرت ومصراتة.

وشهدت مدينة سرت منذ أيام غارات مكثفة لطيران الجيش الليبي استهدف عدة تمركزات مسلحة في قاعدة القرضابية وعدة مواقع بالمدينة.

تقدم لقواتنا المسلحة وسيطرة على منطقة السدادة الواقعة بين سرت و مصراته. تم النشر بواسطة ‏المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة‏ في الأربعاء، ٤ ديسمبر ٢٠١٩

وقال الجيش الليبي في بيانات سابقة إن سلاح الجو دمر هوائيات تسير طائرات تركية، إضافة إلى تدمير عدة دشم تخزين ذخائر وأسلحة.

وكانت سرت، مسقط رأس القذافي، معقلًا لمقاتلي تنظيم ”داعش“ إلى أن طردتهم قوات حكومة الوفاق بغطاء جوي أمريكي في ديسمبر/ كانون الأول عام 2016.

ومنذ ذلك الحين تسيطر على سرت ميليشيات متطرفة بعضها قادم من مصراتة.