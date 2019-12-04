السلطات الإسبانية تزيل الأسلاك الشائكة عن حدودها مع المغرب (فيديو)

شرعت الحكومة المحلية بمدينة سبتة الإسبانية بإزالة الأسلاك الشائكة عن الحدود مع المغرب؛ لما تسببه من أذى للمهاجرين غير الشرعيين، تصل حد الوفاة في بعض الحالات.

وذكرت صحف إسبانية أن وزير الداخلية ”فرناندو غراندي مارلاسكا“ يكون بهذا أوفى بوعوده للجمعيات الحقوقية قبل الانتخابات، بتطبيق القرار الذي اتخذته بلاده منذ فترة، والمتعلق بإزالة الأسلاك الشائكة من الجدار العالي.

وقالت صحيفة ”الفارو دي سوتا“، إن الحكومة الإسبانية حصلت على ضمانات من نظيرتها في المغرب، بتشديد المراقبة على طول الجدار، للحيلولة دون تسلل المهاجرين غير الشرعيين لمدينة سبتة.

وفي السياق ذاته، يقوم وزير الداخلية الإسباني بزيارة للمغرب، الأربعاء المقبل، تستغرق يومين، يلتقي خلالها نظيره المغربي ”عبد الوافي لفتيت“ لتعزيز التعاون القائم بين البلدين، في مجال مراقبة الهجرة ومكافحة الاتجار بالبشر، إضافة إلى قضايا أمنية أخرى حسب بيان لوزارة الداخلية الإسبانية.

وكان بابا الفاتيكان تحدث في ندوة صحفية لدى عودته من زيارة للمغرب في آذار/مارس الماضي، عن تأثره عندما شاهد صور الأسلاك الشائكة التي تحيط بحدود مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين في شمال المغرب، بعدما عرض عليه أحد الصحفيين الصور الخاصة بها، وعبر عن أسفه وألمه للقسوة التي تجعل المهاجرين يغرقون في البحر الأبيض المتوسط.