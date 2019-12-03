واشنطن تصف اتفاق السراج و أردوغان بـ“الاستفزازي“

انتقدت وزارة الخارجية الأمريكية، مساء الثلاثاء، الاتفاق الموقع بين تركيا ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة ”الوفاق“ الليبية، فايز السراج حول الحدود البحرية، معتبرة أنه ”مثير للاستفزاز“.

ونقلت وسائل إعلام يونانية، عن متحدث باسم الخارجية الأمريكية- لم تكشف هويته-قوله ”إن إعلان مذكرة التفاهم الموقعة بشأن ترسيم الحدود بين تركيا وحكومة الوفاق تسبب في توترات في المنطقة، وهو أمر غير مفيد ومثير للاستفزاز“.

وأضاف متحدث الخارجية الأمريكية: ”الولايات المتحدة لا تتدخل بشكل عام ولا تتخذ موقفًا بشأن النزاعات حول الحدود البحرية للدول الأخرى، لكنها تدعو جميع الأطراف إلى الامتناع عن القيام بأعمال تخاطر بتزايد التوترات في شرق البحر المتوسط في وقت حساس“.

وتعليقًا على نتائج تلك الاتفاقية أشار المتحدث إلى أن ”هذه التطورات تشير إلى مخاوف من احتمال أن يتخذ الصراع في ليبيا أبعادًا إقليمية أوسع، معتبرة أن هناك ”حاجة ملحة“ لجميع أطراف التسوية التفاوضية للعمل“.

وكانت اليونان طالبت الاتحاد الأوروبي باتخاذ الإجراءات اللازمة بعد توقيع تركيا مذكرتي تفاهم مع السراج، والتي تتعلق بالحدود البحرية بين أنقرة وطرابلس.

ونقلت وسائل إعلام محلية يونانية عن وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس، قوله إنه أطلع مسؤولين بارزين بلجنة الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي على مذكرتي التفاهم حول الحدود البحرية، وطالب التضامن الأوروبي في هذا الأمر.

وأضاف ديندياس ”أطلعتهم على تفاصيل مكثفة وشرحت لهم تلك المذكرات، موضحًا أنه انتهاك ليس لمصالح اليونان فقط بل لدول أخرى أيضًا“.

يذكر أن وزير الخارجية اليوناني التقى نظيره المصري سامح شكري في القاهرة واتفقا على أن مذكرتي التفاهم بين السراج وحكومة رجب طيب أردوغان لا أثر قانوني لها.

كما شدد شكري الثلاثاء على أن مذكرتي التفاهم بين السراج وتركيا من شأنهما تعميق الخلاف بين الليبيين ومن ثم تعطيل العملية السياسية وذلك في وقت بدأ يتشكل توافق دولي حول كيفية مساعدة الشعب هناك على الخروج من الأزمة الحالية.