مجلس الأمن يدين انتهاك حظر التسليح في ليبيا

أدان مجلس الأمن في بيان له، انتهاك قرار حظر التسليح عقب جلسته بخصوص ليبيا، مطالبًا جميع الأطراف بوقف التصعيد والالتزام بوقف إطلاق النار.

ويأتي البيان بعد توقيع اتفاقية بين تركيا وحكومة الوفاق، تتضمن جوانب اقتصادية وعسكرية تتمثل بمواصلة تركيا تسليح مليشيات حكومة الوفاق، ومنح الأولى تسهيلات لإقامة معسكرات على التراب الليبي.

وأكد البيان دعم أعضاء مجلس الأمن لعمل ممثل الأمين العام للأمم المتحدة غسان سلامة لعمله على حل النزاع في ليبيا.

كما رحب بالجهود الدولية المستمرة لدعم عمل المبعوث الخاص للأمين العام للمضي في العملية السياسية بقيادة ليبية تدعمها الأمم المتحدة وبإشراك الدول الأعضاء والأحزاب الليبية ، وفق الخطوات الثلاث التي اقترحها المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة.

وأشار البيان إلى ضرورة التزام الأطراف الليبية بالعمل بشكل بناء مع الأمم المتحدة، وفق ما أتفق عليه في باريس وباليرمو وأبوظبي ”مع ملاحظة تجاهل اتفاق الصخيرات“.

وبينما أعرب الأعضاء عن قلقهم بشأن انتهاك الحظر المفروض على الأسلحة ، طالبوا الليبيين بتوحيد المؤسسات العسكرية والاقتصادية الليبية والبنك المركزي ، تحت سلطة حكومة مدنية.