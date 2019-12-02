الجزائر تنظم أول مناظرة تلفزيونية بين مرشحي الرئاسة

أعلنت السلطة المستقلة للانتخابات في الجزائر، مساء الإثنين، تنظيم مناظرة تلفزيونية، ليلة الجمعة القادمة، بين المرشحين الخمسة لانتخابات الرئاسة المقررة في الـ 12 من كانون الأول/ ديسمبر الجاري.

وفي تصريحات للصحفيين بمقر السلطة غربي العاصمة الجزائر، قال المتحدث باسم الهيئة علي ذراع إنه سيتم تحديد كافة تفاصيل المناظرة في غضون الساعات القادمة.

وأضاف ذراع أنه سيتم الكشف عن كافة حيثيات الحدث المرتقب بين الوزيرين الأولين السابقين علي بن فليس وعبدالمجيد تبون؛ إضافة إلى الوزيرين السابقين للسياحة والثقافة عبدالقادر بن قرينة وعز الدين ميهوبي؛ فضلًا عن عبدالعزيز بلعيد.

وستكون المناظرة التلفزيونية المنتظرة الأولى من نوعها في الجزائر، التي ستنظم خامس اقتراع رئاسي تعددي خلال ربع القرن الأخير.