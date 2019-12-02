الجيش الجزائري يأمر عناصره بـ“التصويت الحر“ في انتخابات الرئاسة ‎

أعلنت قيادة أركان الجيش في الجزائر، اليوم الإثنين، عن توجيه تعليمات عسكرية للضباط والجنود وكافة العسكريين، تأمرهم فيها بأداء واجبهم الانتخابي بكل ”شفافية وحرية“، وذلك قبل ساعات عن ختم الأسبوع الأخير من عمر الحملة الانتخابية للرئاسيات.

وذكرت وزارة الدفاع الوطني في بيان، أن قيادة الجيش ”حريصة على ضمان نجاح الانتخابات الرئاسية المقررة يوم 12 ديسمبر/كانون الأول، في ظل الاحترام التام للدستور وقوانين الجمهورية“.

وأكدت قيادة الأركان أن ”العسكريين يحتفظون بحرية اختيار المرشح الذي يستجيب لقناعاتهم الخاصة خلال هذه الانتخابات الحرة؛ التي تطبعها قيم الديمقراطية والشفافية والنزاهة، وبما يعبر عن إرادة الشعب واختياره الحر“.

يأتي ذلك في وقت تعالت تحذيرات من مغبة تزوير الانتخابات الرئاسية لصالح مرشح شغل منصب وزير إلى غاية نهاية مارس/آذار الماضي، أي آخر يوم في منظومة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، وقد وردت التحذيرات من طرف ثلاثة مرشحين متنافسين.

وشدد تعميم قيادة الأركان أنه ”فيما يتعلق بالأفراد العسكريين المتواجدين على مستوى الوحدات الميدانية، فيمارسون حقهم الانتخابي في مكاتب الاقتراع القريبة من مكان عملهم، أو على مستوى مكاتب التصويت المتنقلة المخصصة لذلك في الولايات المعنية بهذا الإجراء“.