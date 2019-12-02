بينهم رئيسا حكومة ووزراء.. انطلاق أولى جلسات محاكمة رموز بوتفليقة (صور)

بدأت محكمة سيدي أمحمد في الجزائر، اليوم الاثنين، أولى محاكمات رموز بنظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، بينهم رئيسا حكومة ووزراء ورجال أعمال كبار.

وتبدأ أولى الجلسات وسط تعزيزات أمنية مشددة وحضور مكثف للمواطنين، نصبت لأجلهم شاشات عملاقة بالمحكمة، لتكون بذلك جلسات علانية لكنها غير منقولة عبر التلفزيون.

وينظر 200 محامٍ، في قضية شائكة ومثيرة، تخص أساسًا ”ورشات نفخ العجلات“ أو مصانع وهمية للسيارات، الملف الأبرز في عهد بوتفليقة والمرتبط برئيسي حكومته أحمد أويحيى وعبد المالك سلال.

ويتابع وزراء صناعة سابقون مع سلال وأويحيى ورجال أعمال بارزون في 4 تهم هي ”منح امتيازات غير مبررة للغير في مجال الصفقات العمومية والعقود، وتبديد أموال عمومية، وإساءة استغلال الوظيفة، وتعارض المصالح“.

وتتزامن المحاكمة التاريخية في آخر أيام حملة الانتخابات الرئاسية، ويقول مراقبون، إن السلطات تحاول في هذا التوقيت إثبات جديّتها في محاربة الفساد لاستمالة أصوات الناخبين، لإجهاض نداءات مقاطعة الاستحقاق الرئاسي.