الحكومة الليبية المؤقتة تنفي ما نسب لوزيرها بشأن إقامة علاقات مع إسرائيل

نفت وزارة الخارجية والتعاون الدولي التابعة للحكومة الليبية المؤقتة، ”جملةً وتفصيلًا“، الأخبار المتداولة بشأن تصريحات وزيرها الدكتور عبدالهادي الحويج، حوّل إقامة علاقات مع إسرائيل.

وتداولت بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وقنوات تلفزيونية تابعة لحكومة الوفاق تصريحات للوزير الحويج، أدلى به لصحيفة ”معاريف“ الإسرائيلية، يعبر فيها عن أمله بإقامة علاقات طبيعية مع إسرائيل.

واعتبرت الوزارة في بيان، أطلعت عليه ”إرم نيوز“، تلك الأخبار ”محاولة يائسة من حكومة الوفاق غير الدستورية والمليشيات المتطرفة الداعمة لها، لتأليب الرأي العام على ما تحققه الحكومة الليبية المؤقتة من خطوات ايجابية وداعمة لخيارات الشعب الليبي“.

واتهمت الوزارة ”حكومة الوفاق، التي يقودها فائز السراج، بمحاولة إدخال دول حوض المتوسط في صراع إقليمي، لطالما حافظت ليبيا على استقراره“.

وأكدت الوزارة في بيانها ”أنه لا مجال للمتاجرة بحقوق الشعب الفلسطيني، وأن ليبيا لن تتخلى عن مبادئها في دعم القضية الفلسطينية وحقهم المشروع في إقامة دولة فلسطين وعاصمتها القدس، ورفض الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية“.