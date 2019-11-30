قضاة الجزائر يهاجمون وزير العدل‎ عشية أولى محاكمات رؤوس الفساد

شنّ نادي قضاة الجزائر اليوم السبت هجومًا كاسحًا على وزير العدل بلقاسم زغماتي، قبل 48 ساعة من بدء أولى محاكمات رؤوس الفساد بعد غدٍ الإثنين في محكمة سيدي أمحمد.

وانتقد القضاة في بيان حصل عليه ”إرم نيوز“، وزير العدل، بقوة، على خلفية إطلاقه تصريحات مثيرة للجدل يوم الأربعاء.

وقال القضاة بـ“عدم صواب“ تصريحات زغماتي، تبعًا لكون المعني ”وزير عدل مطعون في شرعيته ينتمي لحكومة عيّنتها قوى غير دستورية“، بحسب توصيفهم.

وكان بلقاسم زغماتي قد صرّح أمام نواب مجلس الأمة (الغرفة التشريعية العليا)، أنّ ”مستوى تكوين القضاة ضعيف، ما يفرز شكوكًا في الأحكام الصادرة عنهم“، وهو ما أثار غضب القضاة الذين ذكّروا الوزير بخطئه الإجرائي في فضيحة مجمع سوناطراك النفطي قبل ست سنوات.

واستهجن القضاة خوض الوزير في تكوينهم، واعتبروا أنّ زغماتي ”هو أول شخص معني بالنقد، تبعًا لوظيفته كأستاذ مكوّن في المدرسة العليا للقضاء، وتواجده في الجهاز منذ 38 عامًا“.

وأكّد نادي القضاة، أنّ ”انتقاء القضاة ظلّ منذ استقلال الجزائر في الخامس من تموز يوليو 1962، خاضعًا لاعتبارات أيديولوجية شعبوية“، على حد وصفهم، كما تساءل القضاة عن سبب ”تجاهل السلطات مطلبَ استقلالية القضاء، رغم المساعي المستمرة منذ وقفة القضاة الشهيرة في ربيع ”2003.

وحرص القضاة على رفض ”شتمهم من طرف الوزير أمام نواب أميين لا يقرؤون ولا يكتبون، ووزراء لم يحصل البعض منهم على شهادة جامعية إلا بعد ترقيتهم“، على حد تعبير البيان.