حكومة الوفاق الليبية تعلن القبض على الشقعابي

أعلنت وزارة داخلية حكومة الوفاق صباح السبت إلقائها القبض على قائد مليشاوي بناء على تعليمات من الوزير فتحي باشاغا.

وقالت الوزارة في بيان إن قوة من الدعم المركزي التابعة للوزارة تمكنت بعد عملية تحري وتتبع من إلقاء القبض على ”منسق العمليات بين تنظيم داعش وتنظيم أنصار الشريعة“ المدعو عماد الشقعابي مساء الجمعة.

وأشارت الوزارة إلى مباشرة إجراءات التحقيق مع الشقعابي تمهيدا لإحالته إلى النائب العام لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاهه.

بحسب الصفحة الرسمية لجهاز الأمن الداخلي المختص بمكافحة الإرهاب في ليبيا، فإن القيادي المذكور يدعى عماد فرج منصور الشقعابي، وهو مولود في 1980 بمدينة بنغازي في منطقة الكويفية.

كان من ضمن مليشيا شهداء ليبيا الحرة بإمرة ”وسام بن حميد“ المكني ”أبي خطاب الليبي“ التي تم تشكيلها أعقاب أحداث 2011 في ليبيا.

التحق بمليشيا ”درع ليبيا 1“ بعد الإعلان عن تأسيسها في أواخر العام 2012 وكان مقرها بمنطقة الكويفية في بنغازي، وشارك الشقعابي في الواقعه المأساوية التي عرفت ”بالسبت الأسود “ والتي راح ضحيتها أكثر من 41 شابًا من مدينة بنغازي أثناء رفضهم التشكيلات المسلحة في المدينة بتاريخ 8 يونيو 2013 .

وجهت له السلطات الليبية المحلية تهمًا بتصفية العديد من الضباط والجنود، ومدنيين موالين للجيش خلال الأعوام 2012 و2013 و2014.

وبحسب صفحة الأمن الداخلي، فإن له صله مباشرة بأحداث مذبحة “ بودزيرة “ التي قتل فيها أكثر من 12 شخصًا بعد اختطافهم من بوابه مدخل مدينة بنغازي، وتمت تصفيتهم رميًا بالرصاص ثم رميهم على قارعة أحدى طرق بنغازي في 23 أكتوبر 2014 .

وأشارت الصفحة إلى أن الشقعابي تمكن من الفرار من بنغازي بإتجاه مدينة مصراتة وأصبح مسؤولًا عن نقل جرحي عناصر مجلس شورى ثوار بنغازي وعناصر داعش بالإضافة إلى نقل الأسلحة والذخائر والمقاتلين التابعين لمجلس شوري ثوار بنغازي بعد الإعلان عن تأسيسه في يونيو 2014 .

شغل “ الشقعابي “ منصب منسق عام بما يعرف “ قوة التدخل والحسم الأمني “ التابعة لوزارة داخلية طرابلس خلال العام 2015 .