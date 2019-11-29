تونس.. سميرة الطرابلسي: شقيقي مراد بوضع صحي حرج

قالت سميرة الطرابلسي، شقيقة ليلى الطرابلسي أرملة الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي، مساء اليوم الجمعة، إنه تم نقل شقيقها مراد الطرابلسي منذ أيام من سجن المرناقية (شمال غرب العاصمة تونس) إلى مستشفى ”شارل نيكول“ وسط العاصمة تونس، واصفة حالته بالمزرية، ومؤكدة أنه في وضعية حرجة، مطالبة بتمكين عائلته من مداواته .

وقالت سميرة الطرابلسي خلال تصريح لموقع ”الشارع المغاربي“ الإخباري:“لماذا هذا العذاب؟ السجن أرحم من المستشفى، ونحن نطالب بالسماح لنا، نحن شقيقاته، بالتكفل بعلاجه والاهتمام به“، وفق تعبيرها.

وذكرت بأن شقيقها مسجون منذ ما يزيد على 8 سنوات، وأنّ زوجته وأبناءه غادروا البلاد منذ العام 2011، مشيرة إلى أنه تم إعلامها من قِبل إدارة السجن منذ 3 أيام بنقله الى المستشفى، ولا تعلم ماذا حدث له تحديدًا في السجن، وأسباب تدهور حالته الصحية.

وأكّدت شقيقة صهر بن علي أنّ مراد الطرابلسي يعاني من عدة أمراض كالسكري، وارتفاع ضغط الدم، وأنه يعيش بنصف رئة، وقد سبق أن أجرى عملية على القلب المفتوح، وأنه لا يمكن له التنفس إلا بآلة، بحسب قولها .

وتابعت سميرة الطرابلسي:“وضع شقيقي يثير الشفقة، والطبيبة رفضت ملاقاتنا ، ووجدنا شقيقي يبكي ويصرخ ويطالب بإعادته إلى السجن، وهو يرفض البقاء، ووضعه حرج، وجسده منتفخ بشكل لم يسبق لي أن شاهدته عليه في حياتي“.

وأضافت:“إنه يتعرض للتعذيب، ووضعه في السجن أرحم من وضعه بالمستشفى“، وفق تعبيرها.

وكان قد تم توقيف مراد الطرابلسي عقب ثورة 2011 على خلفية قضايا فساد مالي واستغلال نفوذ، حيث شملت الاتهامات حينها معظم أفراد عائلة بن علي وأصهاره، ومن بينهم بلحسن، وعماد، ومراد الطرابلسي، أشقاء زوجة بن علي، ليلى الطرابلسي.