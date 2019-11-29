”النهضة“ التونسية لحزب القروي: تنحُّوا جانبًا لحين تسوية ملفكم مع القضاء 

وجهت حركة ”النهضة“ الإسلامية في تونس تحذيرًا إلى حزب ”قلب تونس“ الذي يرأسه رجل الأعمال نبيل القروي بعدم الدخول الى الحكومة المقبلة قبل تسوية ملفات فساد.

ودعا القيادي في الحركة عبد اللطيف المكي حزب ”قلب تونس“ إلى ”إزالة شبهات الفساد عنه من خلال الرضوخ الى القضاء“، قائلًا:“على الأحزاب السياسية المتعلقة بها قضايا فساد أن تنسحب قليلًا من الساحة العامة إلى حين تصفية وضعيتها مع القضاء“، وفق تعبيره.

وأضاف:“عندما تُلزم حركة النهضة نفسها بشيء فإنّ رئيس الحكومة المكلّف مدعوّ إلى أن يتفاعل معها، وعليه أن يختار الأحزاب التي تضمن له أكبر سند شعبي وبرلماني“.

واعتبر متابعون للشأن السياسي أنّ القيادي في ”النهضة“ وجه بذلك رسالة الى رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي، بأن“النهضة“ التي اختارته لقيادة المشاورات هي الطرف المقرر لمآلات هذه المشاورات ومحدداتها.

وأكد المكي في هذا السياق أنّ“مجلس شورى الحركة الذي سينعقد، بعد غدٍ الأحد، سيخصص لمتابعة الملف الحكومي، وأنه سيناقش تركيبة الفريق الحكومي التي ستقترحها حركة النهضة على رئيس الحكومة المكلف“.

وأضاف بعد لقائه الحبيب الجملي، أنّ“الفريق الذي ستقترحه النهضة سيكون موسعًا حتى تكون أمام رئيس الحكومة بدائل مختلفة يُمكنه الاختيار من بينها“.