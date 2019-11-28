تونس.. ”النهضة“ تطالب الجملي بالاستقالة حال تعرضه لـ“ضغوط“

طالب عبدالحميد الجلاصي نائب رئيس حركة النهضة التونسية، رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي، بالاستقالة حال تعرضه لضغوطات سياسية من بعض الأحزاب، بما في ذلك حركة النهضة.

وقال الجلاصي في تصريح لقناة ”التاسعة“ مساء الخميس: ”أدعو رئيس الحكومة الحبيب الجملي بأن يمارس صلاحياته.. ويوم يجد ضغوطات من بعض الأحزاب، بما في ذلك حركة النهضة في محاولة للتحكم فيه عليه أن يرمي الأوراق التي في يديه (يستقيل)“.

وطالب الجلاصي حركة النهضة بتجنب ما اسماها بـ“المواقف المضطربة.. عليها إما الاستجابة لمطالب ناخبيها بوضوح ولو أدى الأمر إلى إحالة ملف تشكيل الحكومة إلى رئيس الجمهورية، وإما أن تتراجع وتقر بخطئها وتعلن عن تشكيل حكومة كفاءات نظيفة ”، على حد تعبيره.

جاء ذلك، عقب تصريحات لرئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي، الخميس، قال فيها إن ”ملامح الحكومة القادمة اقتربت من التشكل“، وإن ”الأطراف السياسية الداعمة لهذه الحكومة باتت شبه واضحة، ولكن ما زلنا نجتهد لضم أطراف سياسية أخرى“.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية، عن الجملي قوله: إن ”المرحلة الثانية من المشاورات ستنطلق الأسبوع القادم، وستتركز حول الحقائب الوزارية والكفاءات التي ستكون مرشحة لتولي مناصب في هذه الحكومة“.

وأعرب الجملي عن ”أمله في أن تتشكل الحكومة بمشاركة أكبر طيف سياسي حتى من خارج الأحزاب البرلمانية، وألّا يتم تجاوز المهلة القانونية لإعلان تركيبة الحكومة في حدود المهلة الدستورية الأولى“.