ألمانيا ترغب في عقد قمة حول الأزمة الليبية مطلع 2020‎

أعلن وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، اليوم الخميس، رغبة بلاده في عقد قمة على مستوى القادة؛ لمناقشة الأزمة الليبية، مطلع العام المقبل.

وقال ”ماس“ في اجتماع بالعاصمة الألمانية، نظمته مؤسسة ”Friedrich-Ebert“: إن برلين تحتضن اجتماعات تحضيرية للقمة المزمعة بين دبلوماسيين رفيعي المستوى.

وأفاد الوزير بأنه من غير الممكن إعطاء ضمانات بشأن إمكانية أن تتمخض عن القمة نتائج إيجابية.

وأضاف أنه من المنتظر أن تسفر القمة عن نتائج أفضل من القمم والاجتماعات السابقة.

وعلى صعيد آخر، شدد الوزير الألماني على وجوب أن يتحمل الاتحاد الأوروبي مسؤوليات أكبر، من أجل الحفاظ على أمنه.

وأعرب ”ماس“ عن قلقه إزاء النداءات الداعية لوجوب الفصل بين أمن أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية.