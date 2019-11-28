مشاجرات بين محتجين في الجزائر والشرطة عشية انتخابات‎ الرئاسة

قال سكان إن مشاجرات بالأيدي وقعت بين مجموعة من الشباب المحتجين على مرشح في الانتخابات الجزائرية والشرطة في مدينة بشرق البلاد في وقت متأخر الليلة الماضية مع تنامي الضغوط بين النخبة الحاكمة وخصومها عشية الانتخابات التي تجري يوم 12 كانون الأول/ ديسمبر.

ويعارض المحتجون الانتخابات الرامية لاختيار من يخلف الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة، ويقولون إنها لا يمكن أن تكون نزيهة ما دام حلفاؤه يحتفظون بمراكزهم في السلطة وإن الجيش يلعب دورا في الحياة السياسية.

ومنذ بداية الحملة الرسمية للدعاية الانتخابية في وقت سابق هذا الشهر زاد عدد الاحتجاجات واعتقلت السلطات عددا أكبر من المتظاهرين.

وأمس الأربعاء منع مئات المحتجين في البويرة الواقعة على مسافة 100 كيلومتر شرقي الجزائر العاصمة المرشح علي بن فليس من حضور اجتماع جماهيري.

وأحاط المحتجون بقاعة الاجتماع وهتفوا ”لا انتخابات مع العصابة“ في إشارة إلى القيادات الحاكمة وذلك قبل وقوع اشتباكات بالأيدي مع شرطة مكافحة الشغب.

وقال السكان إن عددا من المحتجين أصيب بجروح، وأفاد أحد السكان في البويرة بأن ”الهدوء يسود صباح اليوم“، مضيفا أن السلطات ألقت القبض على عدة محتجين لكن لم يصدر تأكيد رسمي لذلك من وزارة العدل.

وقد قال الجيش، أقوى المؤسسات في البلاد، مرارا إن الانتخابات هي الحل الوحيد لإنهاء الأزمة في البلاد.

وتحتجز السلطات عشرات من كبار القيادات من عهد بوتفليقة في قضايا فساد من بينهم اثنان من رؤساء الوزراء السابقين و12 وزيرا واثنان من رؤساء جهاز المخابرات وقيادات عسكرية كبيرة.

وإذا كان الاقبال على التصويت في الانتخابات محدودا فسيعني ذلك أن الرئيس الجزائري القادم لن يتوفر له هامش يذكر للمناورة في إصلاح الاقتصاد وتنويع موارده بدلا من الاعتماد على النفط والغاز.

وقد أثر انهيار سعر النفط منذ 2014 على الإيرادات البترولية السنوية التي تمثل عماد الاقتصاد إذ انخفضت بمقدار النصف من حوالي 60 مليار دولار إلى 30 مليار دولار.